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Haberler Manisa Manisa'da işçi servisine tır çarptı: 17 yaralı

Manisa'da işçi servisine tır çarptı: 17 yaralı

Manisa'da seyir halindeki bir tır, işçi servisine arkadan çarptı. Meydana gelen korkunç kazada 17 işçi yaralandı olay yerinde adeta can pazarı yaşandı.

İHA

13.02.2023, 16:52

Manisa’da işçi servisine tır çarptı: 17 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinden aldığı işçileri Salihli'ye taşıyan Mehmet T. idaresindeki 45 J 5031 plakalı minibüs, seyir halindeyken arkasından gelen Bilal L. idaresindeki 31 AAT 56 plakalı tırın sol arka tarafından çarpması sonucu yaklaşık 5 metrelik şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken adeta can pazarı yaşandı. Çevreye yayılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Alaşehir ve Salihli'deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

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