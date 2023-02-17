Enkazda tanıştığı aileye evini açtı

Manisa'dan depremin vurduğu Adıyaman'a gidip, arama-kurtarma çalışmalarına katılan belediye işçisi Burhan Genç (38), enkazda tanıştığı 5 kişilik Sönmez ailesini evine davet etti. Genç'in bu teklifini geri çevirmeyen Mustafa (45), eşi Sibel (41), çocukları Miranur (7), Burçin (14) ve Buse Sönmez (19) Manisa'ya geldi. Depremzede aile, burada Genç ailesinde misafir olarak kalmaya başladı. Mustafa Sönmez, "Manisa'dan kurtarma çalışmaları için gelen Burhan Genç ile tanıştık. Kendisi bizim için tutunacak dal oldu. Kendisi bizi daha önceden hiç tanımamasına rağmen Manisa'daki evinin kapılarını açtı. Kendisine minnettarız" diye konuştu.

'DOSTLUGUMUZ BURADA DA DEVAM EDECEK'

DEPREMZEDE aileye Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evini açan Burhan Genç, "Enkaz alanında Miranur kızımızla tanıştık. Miranur bize moral ve motivasyon kaynağı oldu. Daha sonra babası Mustafa Sönmez ile tanıştık. Kendisini ailesiyle Manisa'ya davet ettim. Depremin 8'inci günü birlikte Manisa'ya geldik. Dostluğumuz burada da devam edecek" dedi.

NERMİN UÇTU