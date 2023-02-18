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Haberler Manisa 800 bin liralık vurgun yaptılar! Telefon dolandırıcıları Manisa'da yakalandı

800 bin liralık vurgun yaptılar! Telefon dolandırıcıları Manisa'da yakalandı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan ve 800 bin liralık vurgun yapan 2 kişi ekipler tarafından yakalandı. Aramalarda, 150 gram esrar maddesi ve muhtelif miktarda para, çok sayıda sim kart ve cep telefonu ele geçirildi.

İHA

18.02.2023, 08:51

800 bin liralık vurgun yaptılar! Telefon dolandırıcıları Manisa’da yakalandı

Akhisar'da yaşayan H.E, telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Cep telefonundan aradıkları H.E'ye kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, H.E'nin 800 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçen Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timi tarafından yapılan takip ve araştırmalar sonucu, S.K.ve H.Y. isimli iki şüpheli Manisa'nın Turgutlu ve İzmir'in Kemalpaşa ilçelerinde yakalandı.

Daha önceden Turgutlu ilçesinde meydana gelen 1.5 milyon TL'lik dolandırıcılık olayında da hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli S.K. ve H.Y. isimli şahısların ikametgahlarında yapılan aramalarda, 150 gram esrar maddesi ve muhtelif miktarda para, çok sayıda sim kart ve cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler S.K. ve H.Y çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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