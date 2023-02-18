Enkazdan çıkarılan anne-kız günler sonra Manisa’da kavuştu

DEPREM felaketinde Hatay'da evlerinin enkazı altında kalan 10 yaşındaki Melisa Balcı ve anne Döne Balcı (44), Manisa'da sevk edildikleri hastanede kavuştu. Ailenen Güvenç Köyü'ndeki evleri ilk depremde yerle bir oldu. Depremin ikinci günü önce Melisa, ardından Döne Balcı kurtarıldı. Melisa tedavi için Manisa Şehir Hastanesi'ne, anne Döne Balcı Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Anne kız günler sonra Manisa'da kavuştu. Döne Balcı'nın eşi Emrah Balcı'nın da (46) kurtarıldığı ve yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

"BİR ŞEHİT YANIMIZA GELDİ"

YAŞADIKLARINI anlatan Döne Balcı, "Kızımla duvarın arasında sıkıştık. Kızımın üstüne kapı geldi. Onun üstüne gelen taşları üzerime yığdım. Kafası kanıyordu. İkinci gün kardeşlerimle askerler beni kurtardı. Hükümetimizden Allah razı olsun" dedi. Enkaz altındayken bir şehidin yanlarına geldiğini aktaran Balcı, "Bir şehit geldi. Zemzem verdi. Kızımın başını okşadı. 'Durdu kanaması. Sizi de bir saat sonra kurtaracaklar' dedi. Bana su ve cennetten gül kokusu verdi. Bir ışık verdi. Dedi ki, 'Gideceğim, herkese haber vereceğim. Seni kurtaracaklar' Gerçekten de öyle oldu" dedi. Döne Balcı, kurtarılmasından dolayı şehitler için adak adadığını da sözlerine ekledi.

NERMİN UÇTU