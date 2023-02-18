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Haberler Manisa Trafikte birbirini sıkıştıran ehliyetsiz sürücüler karşı şeride geçti: 3 yaralı

Trafikte birbirini sıkıştıran ehliyetsiz sürücüler karşı şeride geçti: 3 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen kazada 16 yaşındaki çocuk, ehliyetsiz sürücüyle trafikte birbirini sıkıştırdı. Çekişme devam ederken karşı şeride kayan araçlar başka bir otomobille çapıştı. Olay sonucunda 3 kişi yaralandı.

İHA

18.02.2023, 15:45

Trafikte birbirini sıkıştıran ehliyetsiz sürücüler karşı şeride geçti: 3 yaralı

Kaza, Manisa'nın Alaşehir ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.H. (73) idaresindeki 45 K 6794 plakalı otomobil ile ehliyeti olmayan sürücü M.U. (16) idaresindeki 45 AHP 340 plakalı minibüs trafikte birbirlerini sıkıştırdı. Her iki aracın karşı şeride geçerken M.U. idaresindeki minibüs karşı yönden gelen A.Ö. (27) idaresindeki 45 ZR 217 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada A.Ö., M.U. ve Y.K. (17) yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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