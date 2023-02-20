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Haberler Manisa Yeni evli çiftten takdire şayan hareket! Düğün takılarını depremzedelere bağışladılar!

Yeni evli çiftten takdire şayan hareket! Düğün takılarını depremzedelere bağışladılar!

Manisa'nın Soma ilçesinde dünya evine giren Ayşe ve Alaattin Deveci çifti, düğünlerinde toplanan paraları asrın felaketinden etkilenen depremzedeler için kulanılmak üzere AFAD'a bağışladı. Gelin Ayşe Deveci, "Bu sadece onların değil, hepimizin acısı. Onun için bizde böyle bir katkıda bulunmak istedik" dedi.

İHA

20.02.2023, 15:24

Manisa'nın Soma ilçesinde hayatlarını birleştiren Ayşe ve Alaattin Deveci çifti, düğün törenlerinde toplanan paraları depremzedeler için AFAD'a bağışladı.

Yeni evli çiftten takdire şayan hareket! Düğün takılarını depremzedelere bağışladılar!

Türkiye'yi derinden etkileyen asrın felaketi olarak değerlendirilen Kahramanmaraş depremi nedeniyle tüm Türkiye depremzedelere yardım için tek yürek oldu. Manisa'nın Soma ilçesinde de dünya evine giren Ayşe ve Alaattin Deveci çifti de düğünde takılan paraları depremzedelere gönderilmek üzere AFAD'a bağışladı.

Yeni evli çiftten takdire şayan hareket! Düğün takılarını depremzedelere bağışladılar!

Soma Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen düğün töreninde geç çifti eş, dost ve akrabaları yalnız bırakmadı. Gelin Ayşe Deveci, "Bu sadece onların değil, hepimizin acısı. Onun için bizde böyle bir katkıda bulunmak istedik" derken, Polis Memuru damat Alaattin Deveci ise şunları söyledi:

Yeni evli çiftten takdire şayan hareket! Düğün takılarını depremzedelere bağışladılar!

"10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi nedeniyle bizler ülkemizde böyle bir farkındalık oluşturmak istedik. Bunu yaparken de tek amacımız belki yeni evlenecek olan çiftlerin bizlerin bu davranışlarını takdir ederek çoğaltmasıdır."
Düğünde davetliler tarafından gelin ve damada takılan 15 bin TL düğünden sonra depremzedeler için kullanılmak üzere AFAD'a bağışlandı.

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