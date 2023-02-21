Manisa’da 2023 yılı içerisinde 28 okul tahliye edildi

Manisa Valiliği koordinesine başlatılan çalışmalarla il genelinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okulların tahliye ve yıkım çalışmaları devam ediyor. 2020 yılından beri devam eden süreçte deprem tahkik çalışmaları aralıksız devam ederken, il genelindeki 350 eğitim binasında deprem tahkik çalışması yapıldı. Çalışmalarda yine 2020 yılında 13 okul, 2021 yılında 24 okul, 2022 yılında 13 okul binası analiz sonuçları neticesinde depreme dayanıksız olduğu için tahliye edilerek yıkım işlemleri gerçekleştirildi. 2023 yılı içerisinde de devam eden analiz çalışmaları çerçevesinde il genelindeki genelindeki 28 okul binası daha depreme dayanıklılık sonuçları yetersiz olduğu için yarı yıl tatilinde tahliye ettirilerek öğrenciler başka okullara taşındı ve yıkım işlemleri başlatıldı. Ayrıca 2020-2023 yılları arasında 38 binada da güçlendirme çalışmaları tamamlanırken 7 binada güçlendirme çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.





Yıkım kararı verilen okulların yerine ilçelerin bildirdiği ihtiyaca göre "YIK-YAP" çerçevesinde 2020 yılından itibaren 316 sınıflı 19 okulun ve 600 öğrenci kapasiteli 3 öğrenci pansiyonun yapımı tamamlandı. 279 sınıflı 20 okulumuzun ve 200 öğrenci kapasiteli 1 öğrenci pansiyonunun inşaatları da devam ediyor. Ayrıca 442 sınıflı 33 okulun ve 350 öğrenci kapasiteli 2 öğrenci pansiyonunun ise yapıma ilişkin proje hazırlama ve ihale çalışmaları sürüyor.