Manisa’da depremzedelere yakacak desteği

DEPREMZEDELERE yapılan gıda, barınma, kıyafet ve ihtiyaçların giderilmesi konusundaki yardımların yanında bölgedeki ekipleriyle depremzedelerin yaralarını saran Manisa Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin bölgeden tahliyesine destek vermişti. Manisa'ya gelen depremzedeleri de tek başına bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin içinde bulundukları kış şartlarından etkilenmemesi için yakacak desteğinde bulundu.

MANİSA Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından budanan ağaçlardan elde edilen odunlar depremzedelere gönderildi.

CÜNEYT HASÇELİK