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Haberler Manisa Minikler için 2 bin çocuk kitabı bölgeye ulaştırıldı

Minikler için 2 bin çocuk kitabı bölgeye ulaştırıldı

22.2.2023

Minikler için 2 bin çocuk kitabı bölgeye ulaştırıldı

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde faaliyet gösteren Salihli Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği (SAKÜ- DER) tarafından deprem bölgesindeki çocuklar için 2 bin adet çocuk kitabı gönderildi. Konu ile ilgili açıklama yapan SAKÜDER Başkanı Gündüz Aydın, "Çocuklarımızın travmadan kurtulmaları ve yüzlerinin gülümsemesi amacıyla, bu bölgede bulunan çocuk eğitim ve rehabilitasyon çadırlarında yapılan sosyal ve kültürel etkinliklerin önemi büyüktür. Bunun için özenle seçtiğimiz çocuk kitaplarını gönderdik" diye konuştu.

EMRE SAÇLI

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