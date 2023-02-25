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Haberler Manisa Depremzede aile Manisa’da kaza yaptı

Depremzede aile Manisa’da kaza yaptı

Manisa’nın Salihli ilçesinde kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobildekilerin Hatay'daki deprem sonrası yola çıkan depremzede aile olduğu öğrenildi.

İHA

25.02.2023, 19:12

Depremzede aile Manisa’da kaza yaptı

Kaza, Salihli-Gölmarmara yolu Gördes Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölmarmara istikametinden, Alaşehir istikametine giden ve Hatay'dan gelen depremzede aile olan Abdullah A.(43) yönetimindeki 31 AKE 362 plakalı otomobil ile Gördes istikametinden, Salihli yönüne gitmekte olan Emrah A.(31) yönetimindeki 45 LV 126 plakalı kamyonet Gördes Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Yusuf Gülen (66), M.G. (63), M.K. (43) ile kamyonette yolcu konumunda bulunan G.G. (23) ve H.M. (19) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılırken, yaralılardan ve durumu ağır olan Yusuf Gülen tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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