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Haberler Manisa Manisa'da feci son! Kontrol ettiği su tankının patlamasıyla hayatını kaybetti

Manisa'da feci son! Kontrol ettiği su tankının patlamasıyla hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde mandırada teknik personel olarak çalışan 21 yaşındaki Halil Can Tiril, basınçlı plastik su tankını kontrol ettiği sırada patlama sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

DHA

26.02.2023, 09:43

Manisa’da feci son! Kontrol ettiği su tankının patlamasıyla hayatını kaybetti

Olay, saat 19.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Alaşehir- Salihli karayolu üzerinde bulunan mandırada meydana geldi. İddiaya göre mandırada teknik personel olarak çalışan Halil Can Tiril, kontrol çalışmalarını gerçekleştirdiği sırada plastik basınçlı su tankı patladı.

Patlama sesini duyan diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tiril'i, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alının Tiril, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

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