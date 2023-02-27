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Haberler Manisa Depremzede otomobili kamyonete çarptı: 1 ölü

Depremzede otomobili kamyonete çarptı: 1 ölü

27.2.2023

Depremzede otomobili kamyonete çarptı: 1 ölü
Manisa Salihli'de, Hatay'dan gelen depremzedelerin bulunduğu otomobil ile kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada Yusuf Gülen (66) öldü, 5 kişi de yaralandı. Önceki gün 16.00'da Salihli- Gölmarmara karayolu Gördes Kavşağı'nda yaşanan kazada Gölmarmara'dan Alaşehir'e giden Abdullah Afrin (43) yönetimindeki 31 AKE 362 plakalı otomobil, Gördes'ten Salihli yönüne ilerleyen Emrah Akça'nın (31) kullandığı 45 LV 126 plakalı kamyonet ile kavşakta çarpıştı. Kamyonet sürücüsü Akça ile araçtaki Yusuf Gülen, M.G. (63), M.K. (43) ile kamyonette yolcu olan G.G. (23) ve H.M. (19) yaralandı. Araç sürücüsü Abdullah Afrin ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Yusuf Gülen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, kaza yapan otomobildeki 6 kişinin depremzede olduğu ve Hatay'dan Akhisar'a doğru yola çıktıkları öğrenildi.

EMRE SAÇLI
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