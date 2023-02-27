Düğüne giderken yaşamını yitirdi

MANİSA Akhisar'da düğüne giden otomobilin karşı yönden gelen TIR'a çarpmasıyla meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Halil İbrahim Yavuz (51) öldü, E.Y. ve F.Y. ağır yaralandı. Kaza önceki gün 20.30'da Akhisar-Gördes karayolu Dingiller mahallesinde meydana geldi. Düğüne gitmek için Akhisar'dan Gördes'e gitmekte olan Halil İbrahim Yavuz yönetimindeki 45 YB 141 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 20 BK 690 plakalı A.Y yönetimindeki TIR kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede otomobil sürücüsü, 51 yaşındaki Yavuz'un olay yerinde öldüğünü belirledi. Otomobilde yolcu konumundaki E.Y. ve F.Y. yaralandı. Durumlarının ağır olduğu öğrenilen yaralılar Akhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü A.Y, gözaltına alındı.



KENAN MOLLA

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