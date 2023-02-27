Manisa’da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 20-27 Şubat tarihleri arasında il genelinde toplam 68 olay meydana geldiği, 83 şüphelinin yakalandığı ve 6 şüpheli şahsın ise tutuklandığı açıklandı.







Yapılan çalışmalarda emniyet birimlerince, 427 adet ecstasy, 295 adet sentetik ecza hapı, 140 gram metamfetamin, 80 gram esrar, 15 gram skunk, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 17 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve 4 bin 980 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen paranın ele geçirildiği bildirildi.