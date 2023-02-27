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Haberler Manisa Patlayan su tankı yaşamına mal oldu

Patlayan su tankı yaşamına mal oldu

27.2.2023

Patlayan su tankı yaşamına mal oldu
MANİSA Alaşehir'de özel bir firmaya ait süt mandırasında basınçlı plastik su tankının kontrol sırasında patlaması sonucu teknik personel Halil Can Tiril (21) hayatını kaybetti. Olay önceki gün 19.30'da Kurtuluş mahallesi Alaşehir- Salihli karayolu üzerindeki mandırada meydana geldi. Mandırada teknik personel olarak çalışan Halil Can Tiril, kontrol çalışmalarını gerçekleştirdiği sırada plastik basınçlı su tankı patladı. Sağlık ekipleri, Tiril'i Alaşehir Hastanesi'ne kaldırdı. Genç işçi kurtarılamadı.

SERKAN ÖZCAN
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