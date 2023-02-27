Patlayan su tankı yaşamına mal oldu

MANİSA Alaşehir'de özel bir firmaya ait süt mandırasında basınçlı plastik su tankının kontrol sırasında patlaması sonucu teknik personel Halil Can Tiril (21) hayatını kaybetti. Olay önceki gün 19.30'da Kurtuluş mahallesi Alaşehir- Salihli karayolu üzerindeki mandırada meydana geldi. Mandırada teknik personel olarak çalışan Halil Can Tiril, kontrol çalışmalarını gerçekleştirdiği sırada plastik basınçlı su tankı patladı. Sağlık ekipleri, Tiril'i Alaşehir Hastanesi'ne kaldırdı. Genç işçi kurtarılamadı.
SERKAN ÖZCAN