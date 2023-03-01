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Haberler Manisa Manisa uyuşturucu baskını: 2 kişi yakalandı

Manisa uyuşturucu baskını: 2 kişi yakalandı

Manisa'da jandarma ekiplerinin belirlediği adreste yaptığı operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan zehir ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı.

İHA

01.03.2023, 16:54

Manisa uyuşturucu baskını: 2 kişi yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 28 Şubat akşam saat 23.00 sıralarında Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, E.K., E.K. ve G.S. isimli şahısların birlikte yaşadığı ikametgâhlarında adli makamlardan alınan izinle arama yapıldı. Yapılan aramada; 82 gram kubar esrar, 243 adet extacy hap, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 28 adet sentetik ecza hapı, 4 adet fişek, 3 kilogram tütün ele geçirildi. Şüphelilerden E.K. ve E.K. adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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