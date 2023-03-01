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Haberler Manisa Manisa'da feci kaza! İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Manisa'da feci kaza! İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen korkunç kaza sonrası 2 sürücü hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

İHA

01.03.2023, 11:44 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023, 11:45

Manisa’da feci kaza! İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Erbiller Sanayi Sitesi kavşağında feci bir kaza gerçekleşti. İzmir istikametinden Ankara yönüne giden Uğur Urlun idaresindeki motosiklet, kavşaktan karşı yöne geçmeye çalışan Sıla Özcanbaz idaresindeki sepetli elektrikli motosiklet ile çarpıştı.


Kaza sonrası olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücüler Uğur Urlun ve Sıla Özcanbaz kaldırıldıkları Turgutlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, elektrikli motosiklette yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki Senem Y. ise Turgutlu Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

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