Manisa’da uyuşturucu operasyonu! 11 kişi tutuklandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde yürüttüğü operasyonlarla uyuşturucu ticaretine darbe vurdu. Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve diğer birimler tarafından 1 Şubat ile 28 Şubat arasında 90 operasyon düzenlenirken, yakalanan 153 şüphelinden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda bin 388 adet sentetik ecza, 5 bin 242 gram esrar, 139 gram metamfetamin, 5 gram skunk, 632 adet ecstasy hap, 22 gram sentetik kannabinoid bonzai, 4 adet hassas terazi ve 33 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.