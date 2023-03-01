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Haberler Manisa Tarlasını sürmeye giden çiftçinin kanlar içinde cesedi bulundu

Tarlasını sürmeye giden çiftçinin kanlar içinde cesedi bulundu

Manisa’nın Salihli ilçesinde tarlasını sürmeye giden 42 yaşındaki çiftçi Mehmet Karakaya'nın kanlar içindeki cansız bedeni 100 metre ileride bulundu. Jandarma ekipleri, cinayetin failllerini bulmak için çalışma başlattı.

İHA

01.03.2023, 13:58

Tarlasını sürmeye giden çiftçinin kanlar içinde cesedi bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde korkunç bir cinayet meydana geldi. Meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersinli Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Mehmet Karakaya (42), kendisine ait traktörüyle Yeşilova Mahallesi'nde bulunan tarlasını sürmeye gitti. Karakaya'nın evine geri dönmemesi üzerine endişe eden yakınları aramaya çıktı. Tarlaya gittiklerinde traktörü park halinde, Karakaya'yı ise traktörden 100 metre ileride sırt üstü yatar vaziyette kanlar içerisinde bulan yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Karakaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Karakaya'nın cansız bedeni, daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Öte yandan evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Karakaya'nın yapılan incelemesinde vücudunun çeşitli yerlerinde 3 adet tabanca mermisi tespit edildiği öğrenilirken, olayın fail veya faillerinin tespit ve yakalaması için jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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