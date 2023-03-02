Motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 ölü

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde, motosiklet ve elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada sürücüler Uğur Urlun (25) ve Sıla Özcanbaz (18) hayatını kaybetti, Senem Yılmazcan (11) ise ağır yaralandı. Kaza, dün saat 07.00 sıralarında, İzmir- Ankara yolu Erbiller Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Kazada sürücüler ve elektrikli bisiklette arkada oturan Senem Yılmazcan, yola savruldu. Uğur Urlun ve Sıla Özcanbaz hayatını kaybederken, ağır yaralı Senem Yılmazcan ise hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SERKAN ÖZCAN