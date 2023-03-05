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Haberler Manisa Manisa'da feci son! Traktörle römork arasına sıkışan işçi...

Manisa'da feci son! Traktörle römork arasına sıkışan işçi...

Manisa'nın Salihli ilçesinde traktör ile römork arasına sıkışan 41 yaşındaki belediye personeli Vedat Akın hayatını kaybetti. Akın'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

05.03.2023, 08:44

Manisa’da feci son! Traktörle römork arasına sıkışan işçi...

Kaza, Özyurt Mahallesi 846 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ferhat B. (32) yönetimindeki 45 SB 3637 plakalı belediyeye ait traktör asfalt çalışması yaptığı esnada yokuş yukarı giderken traktörün şaha kalkması sonucunda, traktör ile römork arasında sıkışan Vedat Akın (41) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Özel Medigüneş Hastanesine kaldırılan Akın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Akın'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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