Manisa’da feci son! Traktörle römork arasına sıkışan işçi...

Kaza, Özyurt Mahallesi 846 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ferhat B. (32) yönetimindeki 45 SB 3637 plakalı belediyeye ait traktör asfalt çalışması yaptığı esnada yokuş yukarı giderken traktörün şaha kalkması sonucunda, traktör ile römork arasında sıkışan Vedat Akın (41) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Özel Medigüneş Hastanesine kaldırılan Akın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Akın'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.