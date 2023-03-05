Spil Dağı’na mart ayında beyaz örtü serildi! Kartpostallık manzara

Manisa'da 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı'na mart ayında kar yağdı. Bu yıl ikinci kez yağan kar, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Zirvede kar kalınlığının 10 santimetreye kadar ulaştığı öğrenilirken, kar yağışıyla birlikte sisin de etkili olduğu bildirildi. Hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü milli parkta karpostallık görüntüler oluştu.





Kar yağışını duyan Manisa ve İzmirliler ise, Spil Dağı Milli Parkı'na çıktı. İzmir'den Spil'e gezmek için geldiğini anlatan Uğur Şahinkara, "Yağmur yağarken çıkıp bir Spil'i görelim dedik ama şansımıza kara denk geldik. Yarım saat önce yağmur vardı, şu an 5 santimetre kadar kar var" dedi.





Her hafta yürüyüş için Spil Dağı'na çıktığını ifade eden Mehmet Gökçe ise, "Yola çıktığımda yağmur vardı. 1 saat içerisinde her yer kar oldu. Spil bizi beyaz örtüyle karşıladı, çok mutluyuz. Uzun zamandır yağmur da yoktu, bu yüzden sevinçliyiz. Aşağıda hava sıcaklığı 10-11 derecelerdeydi, burada sıfır dereceye kadar düştü. Kar yağsın, yağmur yağsın da memleketimize su olsun" diye konuştu.