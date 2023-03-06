Çocukların yüzü hep gülsün

Depremlerde büyük bir travma yaşayan, evini kaybeden depremzede çocuklar için Manisa'da psikososyal destek seferberliği başladı. Depremzede çocuklar görevliler ve gönüllü gençlerin desteğiyle oyunlar oynadı, gönüllerince eğlendi.





AKTİVİTELER YAPILDI

AFAD Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde deprem bölgelerinden Manisa'ya gelen depremzedelere yönelik psikososyal destek ve geliştirici aktiviteler programı uygulanıyor. Yüz boyama, ip atlama gibi birçok eğlenceli oyun oynayan çocukların yüzü bir nebze olsa da güldü. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, depremzede vatandaşların moral ve motivasyonunu üst seviyede tutmaya çalıştıklarını söyledi.





PSİKOLOJİK DESTEK

Öztürk, "AFAD Başkanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Manisa Valiliğimiz koordinesinde Manisa'ya gelen, yurtlarımızda, Kula gençlik kampımızda ve Kırkağaç gençlik kampımızda kalan depremzedelerimiz için psikososyal destek çalışmalarının yanı sıra çocuk etkinlik bölümleri, satranç, resim boyama ve mangala gibi birçok aktivite düzenliyoruz. Aktivite ve etkinliklerle misafirlerimizin moral ve motivasyonunu en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Bütün sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerimizin amacı depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sararak psikolojik destek vermektir. Bu programla deprem sonrası oluşan sorun ve sıkıntıları gidermeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.



■ NERMİN UÇTU