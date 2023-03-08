  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da uyuşturucu operasyonu sonucu 9 kişi gözaltına alındı

Manisa'da uyuşturucu operasyonu sonucu 9 kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde emniyet ekipleri tarafınfan 3 farklı adreste arama yapıldı. Çalışmalar sonucunda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 9 kişi gözaltına alındı.

İHA

08.03.2023, 10:06

Manisa’da uyuşturucu operasyonu sonucu 9 kişi gözaltına alındı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde emniyet güçleri tarafından 3 ayrı ikamette yapılan aramada uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 3 ikamette yapılan aramalarda: 0,65 gram metamfetamin maddesi, 7 adet sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi ve 5 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Konuyla ilgili Y.G. (37), I.D.(29), B.Ü.(21), T.G.(24), A.A. (24), V.A. (28), S.E.(39), S.A. (40) ve M.D. (29) isimli 9 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA