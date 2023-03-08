Tarlada erkek cesedi bulundu

Olay bugün 13.40 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Yukarıçobanisa Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine tarlada cansız yatan bir erkek şahıs olduğu ihbarının yapılması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde başından vurulmuş halde bulunan İsmail Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. 38 yaşında olduğu öğrenilen Arslan'ın yanında bulunan pompalı tüfek incelemeye alınırken, jandarmanın olayı aydınlatmak için çalışmalar sürüyor.