Manisa’nın asma yaprağı coğrafi işaret aldı

Manisa'nın dünyaya ün salmış 'Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü'nün coğrafi işaret tescilinin alınmasından sonra Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce "Manisa Asma Yaprağı" da coğrafi işaret tescili aldı. Manisa Asma Yaprağı, çalışmalar neticesinde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 03.08.2021 tarihinden itibaren korunmak üzere 07.02.2023 tarihinde tescil edildi. Coğrafi işaret ile Manisa'da çok fazla yetişen asma yaprağının üretim, pazarlama ve ihracat imkanları arttırılacak.



CÜNEYT HASÇELİK

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