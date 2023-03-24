  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa’da müzisyene saldırı! Pompalı tüfekle ateş açtılar

Manisa’da müzisyene saldırı! Pompalı tüfekle ateş açtılar

Manisa’da müzisyenlik yaparak geçimini sürdüren 38 yaşındaki Ercan Angışhan, kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak hastanaye kaldırılan Angışhan, hayatını kaybetti.

İHA

24.03.2023, 16:48

Manisa’da müzisyene saldırı! Pompalı tüfekle ateş açtılar

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir benzin istasyonunda meydana gelen olayda müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Ercan Angışhan, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen araçtan pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastananeye kaldırılan Angışhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



EKİPLER SORUŞTURMA BAŞLATTI
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, pompalı saldırı sonrası olay yerinden araçla kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA