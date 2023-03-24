Manisa’da müzisyene saldırı! Pompalı tüfekle ateş açtılar

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir benzin istasyonunda meydana gelen olayda müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Ercan Angışhan, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen araçtan pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastananeye kaldırılan Angışhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.







EKİPLER SORUŞTURMA BAŞLATTI

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, pompalı saldırı sonrası olay yerinden araçla kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.