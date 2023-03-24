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Haberler Manisa Sarıgöl’de ilk kez örtüaltı üzüm yetiştirildi

Sarıgöl’de ilk kez örtüaltı üzüm yetiştirildi

24.3.2023

Sarıgöl’de ilk kez örtüaltı üzüm yetiştirildi
Manisa'nin Sarıgöl ilçesine bağlı Tırazlar Mahallesi'nde üzüm üreticisi Mustafa Otuk tarafından oluşturulan serada ilçede ilk kez örtüaltı üzüm yetiştirilmeye başlandı. İlk etapta 3 dönümle başlayan seradan ilk ürünlerin mayıs ayının 15'inde alınmaya başlanacağı öğrenildi. 3 dönümlük alanda 30 bin TL harcama yaparak kaloriferli ısıtma sistemi kurduğunu anlatan Otuk, ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden destek aldığı üzümlerden memnun kaldığını belirtti. Mustafa Otuk, Arra 30 türü üzümlerin mayıs ayında piyasaya süreceğini belirtti.
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