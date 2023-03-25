Müzisyene kanlı pusu

Manisa Salihli'de restaurantlarda müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan 38 yaşındaki Ercan Angışhan, işten çıktıktan sonra otomobiline benzin almak için istasyona girdi. Angışhan, burada sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Angışhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, pompalı saldırı sonrası olay yerinden araçla kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.



EMRE SAÇLI

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