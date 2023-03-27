38 yılda 2’si eşi, 3 kadını öldürdü! Cesedi gömmesine yardım eden kızı babasını ihbar etti!

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 38 yılda 2 resmi nikahlı eşini öldüren, son olarak da birlikte yaşadığı Mutlu Menekşe'yi (48) öldürüp, gömdüğü ileri sürülen Necati Akpınar'ın (58) kızı Alev Sevindik'in (32) ifadesi ortaya çıktı. Babasının Menekşe'yi gömmesine yardım eden ancak daha sonra pişman olup, polise ihbarda bulunan Sevindik, "Eve döndüğümde bana da zarar verebileceğini düşündüğüm için sürekli evin balkonuna çıkıp, babam gelmiş mi diye kontrol ettim. Daha sonra, eşimi uyandırıp, yaşananları anlatım. Ardından da polise gidip, ihbar ettim" dedi.