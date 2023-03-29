Manisa’da feci kaza! Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Manisa'da Gölmarmara-Salihli yolu Gördes kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada Gördes istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan Salim Aydoğmuş (55) yönetimindeki 45 AAB 899 plakalı otomobil, karşı yönden gelen D.Ç. (35) yönetimindeki 09 FC 174 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.







Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Aydoğmuş yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine götürüldü. Aydoğmuş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden 2 çocuk babası Salim Aydoğmuş'un Salihli Devlet Hastanesi personeli olduğu öğrenildi.