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Manisa'yı don vurdu! Üzüm filizleri siyaha döndü

Manisa'da dün gece saatlerinde yağan kırağı ve havanın soğumasıyla üzümleri don vurdu. Kar yağmış gibi bembeyaz olan üzüm filizlerinin rengi siyaha döndü.

İHA

30.03.2023, 15:58 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023, 16:51

Manisa’yı don vurdu! Üzüm filizleri siyaha döndü

Manisa'da Alaşehir'e bağlı Belenyaka, Elemli, Çeşneli, Türkmeköy, Toygar, Kasaplı, Kemaliye ve Akkeçili mahallelerinde bölgelere göre değişen don vurgunu yaşandı. Bölgedeki üzüm bağları yüzde 30 ile yüzde 80'lere varan oranlarda zarar gördü. Kırsal bölgelerde ortalama yüzde 40 oranında görülen don zararı dere yataklarında yüzde 80 oranlarına ulaştı. Üzüm üreticisi Burak Ünlütürk, "Dün gece bölgemizde meydana gelen soğuk zararı ve kırağının etkisiyle erkenci üzümlerimizde superior cinsi üzümlerimizde doğal bir afet yaşandı. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bölge bölge olmak üzere yüzde 30 ile yüzde 100 arasında zararlarımız var. Bağlarımız çok zarar gördü. Çiftçilerimiz için devletimizden destek bekliyoruz" dedi.



Yarına da dikkat
Bugün yaşanan soğuk olayının yarın sabah saatlerinde de beklendiğini, Ziraat Odası olarak üreticilere sürekli olarak bağlarını sigorta yaptırmalarını önerdiklerini hatırlatan Alaşehir Ziraat Odası danışmanı Ziraat Mühendisi Dündar Yalçın, "Çiftçilerimiz özellikle yarından sonra tespit çalışmaları yaptırsınlar. 29 Mart'ı 30 Mart'a bağlayan gece 03.00-06.00 saatleri arasında gerçekleşen zirai dondan bazı bölgelerde üreticilerimiz büyük oranda etkilendi. Bu olayı hava sirkülasyonuna bağlıyoruz. Meteorolojik verilere göre 22-25 kilometre arasında gerçekleşmesi gereken rüzgar hızı bu saatlerde bazı bölgelerimizde minimum seviyelere düşmüş ve hava sirkülasyonunun az olduğu yerlerde bu tip görüntülerle karşılaştık.

Genel ortalamaya vurduğumuz zaman zarar yüzde 70-80 arasında gerçekleşmiş. Zarar gören üreticilerimizin tek avantajı zamanında sigorta yaptırması. Ağırlıklı zararlar superior cinsi erkencil üzümde görülmüş, sultaniye üzümde ise kısmen gerçekleşmiştir." şeklinde konuştu. Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Alaşehir Ziraat Odası Başkanlığı ekipleri soğuk vurgunundan zarar gören bölgelerde incelemelere başladı

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