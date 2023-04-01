Ajanstan Manisa’ya 24 milyonluk destek

ZAFER Kalkınma Ajansı Manisa'da 22 projeye TUYAP ve KOBİSTFİN kapsamında 24 milyon lira hibe desteği verecek. 91 milyon lirayı geçecek projeler sayesinde 126 kişiye istihdam sağlanacak. Ajansın yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar kapsamında TR33 Bölgesi'nde (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa) yaklaşık 215 milyon TL'lik yatırım hayata geçirilecek. Projeler sayesinde 173'ü genç olmak üzere 222 kişiye iş verilecek. Manisa'da TUTAP kapsamında 17 başvuru gelirken, 9'u başarılı bulundu.



CÜNEYT HASÇELİK

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