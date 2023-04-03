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Haberler Manisa Lale üretimi kadınlara gelir kapısı olacak

Lale üretimi kadınlara gelir kapısı olacak

3.4.2023

Gazete

Lale üretimi kadınlara gelir kapısı olacak
Manisa Şehzadeler Belediyesi, rengarenk laleleri kendi bünyesinde üreterek hem parkları süsleyecek hem de ilçedeki çiftçi kadınlara ekonomik destek sağlayacak. Şehzadeler Belediyesi, ilk olarak satın alınarak çoğaltılan 10 bin adet lalenin hasadını gerçekleştirdi. Kadın çiftçilere lale soğanı desteğinde bulunacaklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, kadın üreticiler tarafından üretilecek olan laleleri belediye olarak satın alacaklarını, bu şekilde de kadın istihdamına da destek olacaklarının altını çizdi. Çelik, "Kendi lalesini kendi üreten bir belediye olacağız. Tunca Mahallesi Muhtarımız Suna Marangoz hanımefendi de bizlere katkılar sunuyor" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK
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