Müzisyen cinayetinin zanlıları teslim oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde pompalı tüfekle öldürülen müzisyen Ercan Angışhan'ın katil zanlıları G.A. ve E.A, Antalya'da teslim oldu. Keman çalarak geçimini sağlayan 38 yaşındaki 23 Mart'ta saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan Angışhan, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 2 çocuk babası Angışhan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kimliğini ve kaçtıkları aracın plakasını tespit etti. G.A. ve E. A, avukatı aracılığıyla Antalya'da teslim oldu. Zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



EMRE SAÇLI

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