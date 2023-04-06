SMA’lı Duru son virajda

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan Hatice-Mehmet Ali Sağlık çiftinin 3 yaşındaki SMA Tip 1 hastası çocukları Duru Sağlık için düzenlenen yardım kampanyasında 4 milyon liradan fazla yardım toplandı. Salihli ilçesinde gönüllüler tarafından düzenlenen ve s canlı yayınlanan yardım kampanyasına yurt içi ve yurt dışından yoğun bir katılım oldu.Gecede yapılan bağışlar sonucunda 4 milyon 12 bin lira toplandı. Yardım kampanyasını gerçekleştiren gönüllüler adına konuşan Cemal Güzelyurt, "Duru'yu yeniden hayata döndürmemiz için 8 milyon lira daha gerekiyor. Dün akşamki organizasyonda 4 milyon liradan fazla para daha toplandı. Kalan kısmı kısa sürede tamamlayıp Duru'nun tedavi olmasını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.