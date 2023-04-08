Manisa’da korkunç kaza! Cezaevi nakil aracı tırla çarpıştı: 6’sı asker 9 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde Turgutalp Mahallesi Savaştepe kavşağında meydana gelen kazada İzmir'den Eskişehir'e mahkum nakli yapmak için yola çıkan cezaevi nakil aracı, Savaştepe kavşağında Yalçın T. idaresindeki 34 EUS 466 plakalı tırla çarpıştı.
08.04.2023, 11:38 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023, 12:18
Kazada cezaevi nakil aracında bulunan 6 asker ile 2 cezaevi personeli ve tır şoförü yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayı yara almadan atlatan 6 mahkum ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.