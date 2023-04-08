  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da korkunç kaza! Cezaevi nakil aracı tırla çarpıştı: 6'sı asker 9 yaralı

Manisa'da korkunç kaza! Cezaevi nakil aracı tırla çarpıştı: 6'sı asker 9 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde cezaevi nakil aracı ile tır çarpıştı. Meydana gelen korkunç kaza sonucunda 6's asker 9 kişi yaralandı, 6 mahkum ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İHA

08.04.2023, 11:38 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023, 12:18

Manisa'nın Soma ilçesinde Turgutalp Mahallesi Savaştepe kavşağında meydana gelen kazada İzmir'den Eskişehir'e mahkum nakli yapmak için yola çıkan cezaevi nakil aracı, Savaştepe kavşağında Yalçın T. idaresindeki 34 EUS 466 plakalı tırla çarpıştı.

Manisa’da korkunç kaza! Cezaevi nakil aracı tırla çarpıştı: 6’sı asker 9 yaralı

Kazada cezaevi nakil aracında bulunan 6 asker ile 2 cezaevi personeli ve tır şoförü yaralandı.

Manisa’da korkunç kaza! Cezaevi nakil aracı tırla çarpıştı: 6’sı asker 9 yaralı

Olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Manisa’da korkunç kaza! Cezaevi nakil aracı tırla çarpıştı: 6’sı asker 9 yaralı

Yaralılar ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Manisa’da korkunç kaza! Cezaevi nakil aracı tırla çarpıştı: 6’sı asker 9 yaralı

Kazayı yara almadan atlatan 6 mahkum ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA