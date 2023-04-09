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Manisa'da maganda dehşeti! Sokak ortasında ateş açtılar

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün gece saatlerinde 3 kişi havaya ateş atarak kaçtı. Ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede yakalanan şüphelilerin alkollü olduğu belirlendi.

İHA

09.04.2023, 12:35

Manisa’da maganda dehşeti! Sokak ortasında ateş açtılar

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün gece saatlerinde sokak üzerinde havaya ateş açan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin alkollü olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "08.04.2023 günü saat 23.00 sularında Akhisar Hürriyet Mah. 15. Sokak üzerinde bulunan bir banka önünde, bir binek otomobilden silah kullanmak suretiyle havaya doğru 3 el ateş edilmiş; aracın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, araç sürücüsü ve araçta bulunan 2 şüpheli suç aleti olan silahla birlikte yakalanmış, bunların yapılan alkol muayenelerinde alkollü oldukları tespit edilmiştir. Şüphelilerden biri, silahta bulunan 3 mermiyi de alkolün etkisi ile havaya sıktığını beyan etmiştir. Her 3 şüpheli şahıs mevcutlu olarak sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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