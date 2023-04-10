CHP’de Özgür Özel Semih Balaban’ı yedi

Millet İttifakı ortaklarından CHP'de 28. Dönem Manisa Milletvekili aday listesi açıkladı. CHP'nin aday listelerine tepki var. DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti listeleri CHP'den aday gösterilecekti ama sadece DEVA Partisi'nden 1 kişi listeye girdi.



SEÇİLEMEYECEK YERDEN

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, listede ilk sırada yer alırken, son zamanlarda sorunlar yaşadığı Semih Balaban ise 5. sıraya yerleştirildi. CHP'den 5 yıldan fazla bir süre il başkanı olarak görev yapan, Manisa'da 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin 4 belediyeyi kazanmasını sağlayan Semih Balaban'ın listede seçilemeyecek yerden aday gösterilmesi, Özgür Özel'in Balaban'a haksızlık yaptığı şeklinde yorumlandı. CHP bugüne kadar Manisa'da en fazla 3 milletvekili çıkarmıştı. 2018 seçimlerinde CHP'den Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen milletvekili seçilmişti. Kılıçdaroğlu'na karşı Muharrem İnce'yi desteklemesi nedeniyle Balaban'ın listede seçilemeyecek yerden aday gösterilmesine neden olduğu iddia edildi.



Semih Balaban



KONTENJAN ADAY TEPKİSİ

Ayrıca 4. sırada aday gösterilen Deva Parti Genel Başkan Yardımcısı Selma Aliye Kavaf'a da tepkiler var. Özellikle DEVA Partisi Manisa İl Teşkilatı, Manisa'dan değil de genel merkezden birinin listede yer almasına tepki gösterdi.



■ CÜNEYT HASÇELİK