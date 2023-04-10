  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa İYİ Parti Manisa’da kontenjan krizi

İYİ Parti Manisa’da kontenjan krizi

10.4.2023

Gazete

İYİ Parti Manisa’da kontenjan krizi
14 Mayıs seçimlerinden kendi milletvekili aday listeleriyle seçime girecek olan İYİ Parti, Manisa'daki adaylarının belirlenmesinde temayül yoklamasında çıkan sonuçlara uydu, ancak birinci sırada kontenjan aday gösterildi. İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, Manisa'da birinci sıra kontenjan adayı oldu. İYİ Parti'nin birinci sıradaki adayının seçilmesine kesin gözüyle bakılırken kontenjan adayın gelmesi parti içinde huzursuzluğa neden oldu.Aday adaylığı sürecinde yoğun bir çalışma yürüten Hasan Eryılmaz'ın ikinci sıraya kaymasının dengeleri değiştirip değiştirmeyeceği de merak ediliyor.

■ NERMİN UÇTU
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA