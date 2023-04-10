İYİ Parti Manisa’da kontenjan krizi

14 Mayıs seçimlerinden kendi milletvekili aday listeleriyle seçime girecek olan İYİ Parti, Manisa'daki adaylarının belirlenmesinde temayül yoklamasında çıkan sonuçlara uydu, ancak birinci sırada kontenjan aday gösterildi. İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, Manisa'da birinci sıra kontenjan adayı oldu. İYİ Parti'nin birinci sıradaki adayının seçilmesine kesin gözüyle bakılırken kontenjan adayın gelmesi parti içinde huzursuzluğa neden oldu.Aday adaylığı sürecinde yoğun bir çalışma yürüten Hasan Eryılmaz'ın ikinci sıraya kaymasının dengeleri değiştirip değiştirmeyeceği de merak ediliyor.



■ NERMİN UÇTU

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