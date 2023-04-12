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Haberler Manisa Kontrollü patlamada kontrolsüz zehirlenme

Kontrollü patlamada kontrolsüz zehirlenme

Manisa’nın Soma ilçesinde özel sektöre ait yer altı maden ocağında meydana gelen karbon monoksit gazı zehirlenmesi sonucu 1 maden işçisi hayatını kaybederken, 5 işçi de yaralandı.

12.4.2023

Gazete

Kontrollü patlamada kontrolsüz zehirlenme
Soma'nın Eynez bölgesinde faaliyet gösteren özel sektöre ait yer altı maden ocağında sabaha karşı karbonmonoksit gazı zehirlenmesi meydana geldi. Kontrollü patlatmada oluşan karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu meydana geldiği bildirilen olayda 6 işçi karbonmonoksit gazından etkilendi. Soma Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerden Tevfik Pazarcık (30) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı işçiler Şakir Bilbey, Alper Aksoy, Fatih Karahisar, Mustafa Gül, Ali Anıl Palamut ilk müdahaleleri sonrasında Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Hayatını kaybeden Tevfik Pazarcık'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

ÇALIŞMA ALANI AÇMAK İÇİN
Olayın meydana geldiği maden işletmesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Soma'da bulunan bir maden işletmesinde, tavan taşını kırmak ve çalışma alanı açmak için yapılan kontrollü patlatma sonrası oluşan karbon monoksit gazından kaynaklı zehirlenme gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu kaza nedeniyle ne yazık ki bir çalışanımız hayatını kaybetmiştir. Etkilenen diğer çalışma arkadaşlarımıza da ilk müdahaleleri yapılarak hastanede kontrol altındadır."

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