Manisa TSO’dan enerji verimliliği merkezi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) yeşil dönüşüm yolunda enerji verimliliği merkezi kurma kararı aldı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu başkanı Mehmet Yılmaz; "Proje ile beyaz eşya ana sanayisinin tedarikçileri ile birlikte karbon ayak izinin azaltılmasına ve AB Yeşil Mutabakatı kaynaklı risklere karşı proaktif rol alınmasına yönelik 50 firmaya enerji etüdü ve üretim yalınlaştırma eğitimleri verilmesini; kurumsal, teknik ve beşeri kapasite artışı sağlanmasını hedefliyoruz" dedi.



CÜNEYT HASÇELİK

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