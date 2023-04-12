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Haberler Manisa Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Manisa’nın Salihli ilçesinde öfkeli koca, 3 çocuğunun annesi olan tartıştığı eşini çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.

İHA

12.04.2023, 18:17

Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Olay, Salihli'nin Mersindere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Mersindere Mahallesi'nde yaşayan Alirıza Aydoğan (55) eşi Serap Aydoğan (46) ile henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Alirıza Aydoğan, eşi Serap Aydoğan'ı 5 yerinden bıçaklayıp ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serap Aydoğan, Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Serap Aydoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından 3 çocuk babası Alirıza Aydoğan, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan olay öncesi Serap Aydoğan'ın koruma tedbir kararının mevcut olmadığı öğrenildi.

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