Kıskanç kocası tarafından katledildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde kıskançlık krizine giren öfkeli koca, 3 çocuğunun annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olay, Salihli'nin Mersindere Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilikle uğraştığı öğrenilen Alirıza Aydoğan (55) eşi ev hanımı Serap Aydoğan (46) ile sözlü tartışmaya başladı. Kıskançlık nedeniyle çıktığı öğrenilen tartışmanın büyümesi üzerine Alirıza Aydoğan, eşi Serap Aydoğan'ı 5 yerinden bıçaklayıp ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Serap Aydoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Ali Rıza Aydoğan, "Nerede olduğunu sordum bana ters cevap verdi, öfkelendim kendime hakim olamadım, pişmanım" dedi. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



EMRE SAÇLI

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