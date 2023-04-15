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Haberler Manisa İş makinesinden mazot çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

İş makinesinden mazot çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Devlet Su İşleri'ne ait iş makinesinden ve kamyondan 530 litre mazot ile çeşitli malzemeler çalan hırsızlar jandarma dedektiflerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda suçüstü yakalandı.

İHA

15.04.2023, 10:35

İş makinesinden mazot çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

Manisa Alaşehir'de Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait iş makinelerinden 330 litre mazot ve H.Ö. isimli şahsa ait kamyon içerisinden 200 litre mazot, 5 adet kepçe tırnağı ve 2 metre zincirinin çalınması olayı ile ilgili olarak Alaşehir JASAT (Jandarma Dedektifleri) tarafından yapılan saha ve istihbarat çalışmalar neticesinde; hırsızlık olaylarını gerçekleştirenlerin Y.Ç. ve M.D. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Yapılan takip sonucu şüpheliler 14 Nisan günü saat 03.00 sıralarında suçüstü yakalandı. Şahıslara ait araçta yapılan aramada; 7 adet 20 litrelik mazot bidonu, 6 adet 50 litrelik mazot bidonu, 1 adet 2 metre su hortumu, 1 adet 3 metre su hortumu, 5 adet tornavida, 2 adet 18 milimetrelik demir kesme makası, 1 adet 50 santimetre demir murç, 2 metre demir zincir ve hırsızlık olaylarında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

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