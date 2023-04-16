Genç kız polis lojmanında öldü

Manisa'nın Demirci ilçesinde güzellik salonu işleten 26 yaşındaki Yeşim Akbaş, polis lojmanında komiser yardımcısının odasında başından vurulmuş olarak bulundu. Akbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamazken, komiser yardımcısı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının üst katındaki polis lojmanlarından dün sabah 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu.

Sesin geldiği komiser yardımcısı D.Y.'nin kaldığı daireye giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Çağırılan sağlık ekibi tarafından Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yeşim Akbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

TABANCA POLİS MEMURUNA AİT

Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı D.Y. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Y. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akbaş'ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı D.Y.'ye ait olduğu belirlendi.

BİR GÜN ÖNCE İFTARA KATILMISLAR

ASLEN Kütahyalı olan Yeşim Akbaş ile erkek arkadaşı komiser yardımcısı D.Y.'nin, bir gün önce birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün iftar yemeğine katılıp, fotoğraf çektirdikleri ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SERKAN ÖZCAN