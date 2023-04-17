Bu bir cinayet!

Manisa'nın Demirci ilçesinde güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ın (26), polis lojmanlarında başından vurulmuş olarak ölü bulması üzerine sevgilisi komiser yardımcısı D.Y. (32) açığa alındı. İfadesinde kız arkadaşı Akbaş'ın intihar ettiğini iddia eden D.Y. suçlamaları kabul etmedi.



DÖVME YAPTIRMIŞLAR

Komiser yardımcısının serbest bırakılmasına tepki gösteren genç kızın babası ise, "Neyse cezası çekmesini istiyorum" dedi. Kızının cinayete kurban gittiğini iddia eden Mustafa Akbaş, "Bu şüphelinin ilk vukuatı değilmiş. Manisa'dan Demirci ilçesine sürgün olarak gelmiş" dedi. Akbaş, "Bu olaydan 5 gün önce bize gelip kızımla evlenmek istediğini söyledi. Hatta kollarına dövmelerini yaptırmışlar. Anlaşabiliyorsanız kabul ederiz dedik. Sonra Demirci'ye döndüler" diye konuştu. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan komiser yardımcısı D.Y., idari soruşturma kapsamında açığa alındı. Cinayet ihtimaline karşın D.Y.'nin el svabının alındığı bildirildi. D.Y. ifadesinde, "Akşam yemek yedik ve lojmana geçtik. Sabah uyandığımda duşa girdim. Çıktığımda o şekilde buldum. Hemen alt kata inerek yardım istedim. İntihar ettiğini düşünüyorum. Ben bir şey yapmadım" dedi. Genç kız, dün öğle vakti memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verildi.



AYŞEN ALPTÜZÜN

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