Polis lojmanında cansız bedeni bulunmuştu! Tabancanın sahibi eski eşinin de başına silah dayamış

Manisa'nın Demirci ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün üst katında bulunan polis lojmanlarında başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan Yeşim Akbaş'ın (26), ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürerken, olayın yaşandığı odada kalan ve silahın sahibi olan komiser yardımcısı Doğancan Y.'nin bir hafta önce boşandığı eski eşi Meryem Emir'i (28) defalarca darpedip, hakarette bulunduğu, hatta başına 2 kez silah dayadığı ortaya çıktı. Eski eşin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) verdiği dilekçe ve polisteki ifadesinde, sorunlarının kıskançlıktan kaynaklandığını belirterek, "Annesinin ısrarı ve mesleği nedeniyle zarar görmemesi için o dönemde şikayetçi olmadım" dediği öğrenildi.