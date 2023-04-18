Polis lojmanında cansız bedeni bulunmuştu! Tabancanın sahibi eski eşinin de başına silah dayamış

ESKİ EŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU, 2 DEFA BAŞINA SİLAH DAYAMIŞ

Olayla ilgili soruşturma sürerken, komiser yardımcısı Doğancan Y.'nin bir hafta önce boşandığı eşi Meryem Emir'i, defalarca darbettiği ve 2 kez de başına silah dayadığı ortaya çıktı. Meryem Emir, yaşadıklarını 21 Şubat 2022'de CİMER'e verdiği dilekçe ve geçen yıl 3 Mart'ta Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde verdiği ifadesinde anlattı. Komiser yardımcısı Doğancan Y., ile emniyet müdürlüğü marketinde kasiyer olarak görev yaptığı sırada tanıştıklarını ve 17 Aralık 2021'de evlendiklerini kaydeden Emir, ifadesinde, "Sorunlarımız kıskançlık nedeniyle oldu. Eşim alkol aldığı zaman kendini kaybeder, sürekli bu konuları açarak tartışma çıkarır. Çalıştığım yerdeki insanlarla olan münasebetimi yanlış anlar ve sık sık tartışma yaratır. Evlenmeden bir ay önce evde oturuyorduk. Birlikte çalıştığımız insanları kıskandığı için tartışma çıkardı. Bu sırada alkol alıyordu. Verdiğim cevaplardan tatmin olmayınca beni darbetti. Mesleğinden dolayı beylik tabancası vardı, ilk olarak bu olayda başıma silahı dayadı. Şikayetçi olmadım" dedi.