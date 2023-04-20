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Haberler Manisa İlk hasadı yapılan kiraz 800 liraya alıcı buldu

İlk hasadı yapılan kiraz 800 liraya alıcı buldu

20.4.2023

Gazete

İlk hasadı yapılan kiraz 800 liraya alıcı buldu
Kuzey Yarım Küre'de erkenci kirazın yetiştiği yer olan Manisa'da ilk hasat gerçekleşti. Yavuz Tun tarafından hasat edilen kirazın kilosu sembolik olarak açık artırmayla tüccar Hüseyin Çimen tarafından 800 liradan satın alındı. Kirazda bu yıl 80 bin ton rekolte beklenirken, ihracatta ise hedef 200 milyon dolar gelir hedefleniyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, "Dünyada kiraz üreticiliği konumunda birinci sırada gelmekteyiz. Bu seneki ihracat hedefimiz 200 milyon dolarlık 80 bin ton kiraz ihracatını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kirazın ihracatını en çok Rusya'ya ve Avrupa ülkelerine yapıyoruz. Ama ilk Rusya ve Çin'de beğenilmesinden dolayı devletler arasında protokol yapılmasını bekliyoruz" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK / NERMİN UÇTU
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