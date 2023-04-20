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Haberler Manisa Komiser yardımcısı mahkemece tutuklandı

Komiser yardımcısı mahkemece tutuklandı

20.4.2023

Gazete

Komiser yardımcısı mahkemece tutuklandı

MANİSA'NIN Demirci ilçesindeki polis lojmanında başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan Yeşim Akbaş'ın (26) ölümüne ilişkin soruşturmada ikinci kez gözaltına alınan komiser yardımcısı Doğancan Y. (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının üst katındaki polis lojmanlarından, 14 Nisan'da saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Sesin geldiği komiser yardımcısı Y'nin kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Akbaş hastanede hayatını kaybetti. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Y. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yeşim Akbaş'ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı Y'ye ait olduğu belirlendi. Y. başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alınmıştı.

SERKAN ÖZCAN

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